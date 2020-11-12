Семья Шайхутдиновых: «Главное - это любить и баловать своих детей»

Супруги воспитывают трех сыновей. Фото: предоставлено героями публикации

Многодетная семья в современном обществе большая редкость. Многие попросту боятся огромной ответственности, которая ложится на плечи родителей. А к тем, кто осмелился завести большую семью, сразу возникает масса вопросов: Сложно ли растить и воспитывать, уделять внимание и заботу всем? Меняются ли жизненные ориентиры? Тяжело ли распланировать день и как правильно составить бюджет? Обо всем этом «Комсомолка» поговорила с многодетной семьей Шайхутдиновых из маленького городка Сосновка.

«СЕМЬЯ ДЛЯ МЕНЯ ВСЕ»

Наталья Шайхутдинова познакомилась со своим будущим мужем Русланом в 2002 году в городе Ижевске. В столице Удмуртии молодые люди учились в университете ИжГСХА. С первых дней знакомства Руслан и Наталья мечтали о большой семье. Уже в 2007 году намеченные планы начали сбываться. На свет появился первенец семьи Шайхутдиновых, которому молодые родители дали необычное и красивое имя Ратмир.

Сейчас пара воспитывает уже трех мальчишек: десятилетний Самир недавно пошел в пятый класс, а младший Альмир ходит в детский садик.

- Я сама третий ребенок, поэтому с детства знала, что у меня тоже будет большая семья, - поделилась Наталья Вячеславовна. - Муж со мной в этом вопросе согласен. О воспитании мы и не задумывались. Главное - это любить и баловать своих детей. Неизвестно, как сложится их судьба, поэтому надо сейчас дать им все по максимуму. Для нас самое сложное в воспитании детей - это наказать, запретить что-то, и не пойти на попятную. Очень сложно устоять перед объятиями, поцелуями своих деток.

Наталья Шайхутдинова: «Дети очень быстро растут. Нужно обнимать, целовать их при каждом удобном случае». Фото: предоставлено героями публикации

Разумеется с появлением детей меняются и жизненные ориентиры. Наталья Вячеславовна пояснила, что на первый план выходит семья. Все делается для детей и их комфорта. Семья Шайхутдиновых даже дом построила так, чтобы у каждого ребенка была собственная комната. Ведь личное пространство - это защитная оболочка, присущая каждому человеку и необходимая для внутреннего ощущения удобства.

НАБРАТЬСЯ СИЛ И ТЕРПЕНИЯ

Воспитание детей отнимает очень много сил и энергии. Для многодетной семьи очень важно распланировать день так, чтобы уделить внимание всем ребятам. А ведь нужно еще и домашними делами заниматься. Тут на помощь Наталье приходят ее сыновья.

- Все трое стремятся помочь, кто как может. Старшие мальчишки и посуду моют, и полы, и прибираются, и дрова для печки принесут, и вещи постиранные на улице развесят, и с младшим помогут, - с гордостью поделилась Наталья Шайхутдинова. - Маленький пол подметать любит. Игрушки за собой прибирает. Молодцы у нас сыновья. Не у всех девочки такие, как у нас мальчишки.

Ратмир и Самир предпочитают активный отдых на природе. Фото: предоставлено героями публикации

Еще одна головная боль многодетных семей - это распределение бюджета. Необходимо детально продумать и рассчитать все расходы на будущее.

- У нас большая часть семейного бюджета уходит на оплату кредитов, взятых на строительство дома, - рассказала Наталья Шайхутдинова. - Потом коммунальные платежи и садик. На продукты тоже уходит много денег. Но дети должны полноценно питаться. И это не обсуждается. Можно не купить игрушку, к примеру, но фрукты должны быть ежедневно.

Свободное время семья Шайхутдиновых предпочитает проводить на природе.

- Рыбалка, пикник летом, зимой катание на горках, каток, - с улыбкой поделилась Наталья Вячеславовна. - Да и просто спонтанно сесть в машину и прокатиться, например, на набережную в Вятские Поляны. Все это свойственно нашей дружной семье.

Семья любит проводить время на набережной в Вятских Полянах, куда они часто выезжают на своей машине. Фото: предоставлено героями публикации

В конце беседы корреспондент «Комсомолки» поинтересовался у Натальи Шайхутдиновой: почему сейчас многодетная семья такая редкость?

- Многие выбирают - жить только для себя. Другие бояться не поднять детей. Грустно, но это факт - сейчас очень тяжело обеспечить достойную жизнь себе и детям, - поделилась Наталья Шайхутдинова. - Молодым же родителям я могу посоветовать набраться сил и терпения. Дети очень быстро растут. Не надо обижаться, кричать по каждому пустяку. Нужно обнимать, целовать их при каждом удобном случае. И любить их. Это самое главное. В наше время этого очень сильно не хватает детям.