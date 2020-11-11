«Совместное дело - это стиль и смысл жизни»: супружеская пара рассказала о ведении семейного бизнеса в Кирове

Общее дело Белоруковы супруги считают смыслом своей жизни. Фото: Предоставлено героями публикации

Все работы хороши и все важны. В особенности актуален второй пункт, когда ты работаешь вместе с родными и близкими. И каково вообще иметь семейный бизнес? Разбираться со всеми проблемами сообща и советуясь друг с другом? На эти наши вопросы решила ответить семья Белоруковых. Анастасия и Юрий открыли собственное дело в Кирове и стали партнерами не только в совместной жизни.

Компания Белоруковых занимается производством эфирных масел. Как признается Юрий, идея ему пришла в голову случайно. Мужчина по образованию технолог лесозаготовок, и работал по близким к своей сфере профессиям. Правда, признается: быть рамщиком или кровельщиком - труд тяжелый. Хотелось найти себя и свою нишу в жизни. И тогда они с Анастасией начали размышлять, какой же эта самая ниша может быть.

- Мы разрабатывали идею бизнеса на отходах лесопереработки, - рассказывает Юрий. - Продукт, который был в планах - пеллеты пинки пай (топливные гранулы из древесных отходов - Ред.). Начали изучать, из чего они производятся. Наткнулись на сырье «переработанная пихтовая лапка». Задались целью узнать, а что из этой лапки делалось? Оказывается - эфирное масло пихты.

Идея производства эфирных масел пришла случайно, но оказалась весьма удачной. Фото: предоставлено героями публикации

Супругам тема сохранения запаха и полезных свойств этого дерева весьма понравилась, и они начали работать в этом направлении. Так Белоруковы начали производить эфирное масло пихты, после - ели и сосны. Работа, по их собственному признанию, приносила удовольствие. Однако продукту требовалось имя. Нужен был бренд! В итоге супруги придумали благозвучное название «АромаВятка» и красивые этикетки. И успех не заставил себя ждать. Начав с родного Кирова, супруги довольно быстро вышли и на покупателей в других регионах и сейчас работают, можно сказать, со всей страной.

- Зимой, когда, из-за тяжелой работы сложно сохранять вдохновение, я выходил в лес к реке и отдыхал… И как будто нашло озарение! - говорит Юрий. - А почему нельзя сохранить полезные свойства растений в флаконах зимой? Следующая весна идею превратила в действие, и уже не эфиромасленничные культуры превратились в натуральную косметику. Причем производили мы ее на том же агрегате, что и эфирное масло. И продукт оценили!

Четыре года потребовалось Юрию, чтобы полностью воплотить идею в жизнь и доказать жене, что этот бизнес может обеспечить материальное благополучие семьи. Пока глава семейства отрабатывал кредит на оборудование и выводил бизнес на стабильный доход, супруга трудилась за двоих продавцом в продуктовом магазине. И лишь когда дело начало приносить прибыль, мужчина предложил ей присоединиться к бизнесу. Уговорам Анастасия поддалась не сразу - привыкла работать и обеспечивать семью, и сопротивлялась даже тогда, когда бренд начал приносить доход выше ее зарплаты. Но все же решилась распрощаться с наемной работой и стала полноценным партнером Юрия.

- Теперь она вспоминает то время и говорит, что жизнь началась только сейчас! - рассказывает предприниматель. - Когда есть цель и свое детище, и нет необходимости соблюдать рабочий график – мы сами себе господа! Мы просыпаемся без будильника, иногда даже в 10 утра, и работаем мы тоже без нормы, иногда и до 3 утра!

Лицом компании является Анастасия. Она представляет продукцию на выставках и презентациях. Фото: Предоставлено героями публикации

Обязанности у супругов четко разделены. Юрий ведет документацию и переговоры, а также формирует заявки. Анастасия занимается всей кропотливой работой - розливом масла, наклеиванием этикеток и проставлением дат. А еще именно она - лицо компании. Презентации на выставках и реклама - это ее работа.

- Чтобы не было конфликтов в семье, мы решили сразу: идеи и дебаты ведем вместе, но последнее слово за мной, - рассказывает Юрий. - Это уберегает нас от долгих споров и недопонимания.

Кроме того, Анастасия занимается продажами в интернет-магазине и обзванивает покупателей для подбора и согласования товара. Ее муж компонует покупку и отправляет покупателям по Кирову. По России же у супругов выстроена цепочка дистрибьюторов, сетей и партнерских магазинчиков.

Минусов ведения семейного бизнеса Юрий не может назвать - лишь пожимает плечами. По его мнению, если он выбрал себе жену на всю жизнь, то этому ничто уже не помешает. А вот плюсов, по его мнению - море.

- Самое ценное, что есть у нас - это время, - рассказывает предприниматель. - Мы можем больше внимания уделять детям - в учебе и развлечениях, а еще спорту и отдыху. И много времени проводим вместе. Летом на производстве я преимущественно без семьи, и так скучаю, что поздней осени, зимы и начала лета мне не хватает насытиться общением с семьей!

Кроме того, по мнению Юрия, совместный бизнес не укрепляет и не разрушает семью. Белоруковы выстроили четкий алгоритм действий: графы «ссоры» в ведении собственного дела нет. У каждого из супругов есть своя сфера деятельности, и в результате их синергии получается полностью отлаженное производство.

Благодаря семейному бизнесу Юрий может больше времени проводить со своей семьей. Фото: предоставлено героями публикации

У Анастасии и Юрия двое детей - девочки со звучными именами Милана и Злата. Старшую, Милану, Юрий пока не планирует приобщать к семейному бизнесу: девочка учится в девятом классе общеобразовательной школы и параллельно - в художественной. Эти знания важны для разработки рекламы, контента и этикеток. Зато у младшей, Златы, предприниматель видит задатки будущего производственника.

- Она сама в интернете находит рецепты, к примеру, бомбочек для ванн, а может и сама составить их. Кроме того, она делает лизуны и слаймы… А я после их изготовления не нахожу свою пену для бритья! - смеется бизнесмен.

У супругов подрастают двое дочерей, младшая из которых имеет задатки будущего производственника. Фото: Предоставлено героями публикации

Свое дело Юрий считает стилем и смыслом их с супругой жизни, которым они искренне гордятся. Для них производство стало чем-то вроде третьего ребенка, любимого так же, как и два других. По словам бизнесмена, для них с Анастасией отдых и работа в синергии образуют развитие и жизнь.