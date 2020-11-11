Коронавирус в Кировской области, последние новости на 11 ноября 2020 года: количество коек для пациентов с COVID-19 увеличили до 4501

Сейчас в инфекционных стационарах лечатся более 3500 пациентов с COVID-19. Фото: Артем КИЛЬКИН

Оперштаб Кировской области подготовил актуальные данные по COVID-19 на утро 11 ноября.

За минувшие сутки в регионе выявлено 186 новых случаев заражения COVID-19 с симптомами заболевания. За этот же период выздоровели 658 человек, в том числе 142 жителя области выписались из инфекционных стационаров. За все время наблюдения болезни в регионе 10529 человек, у которых коронавирус протекал с пневмонией, вылечились.

На лечении в ковидных госпиталях сейчас находится 4091 пациент; 3545 из них c диагнозом «коронавирус», у 3416 человек болезнь осложняется пневмонией. Еще у 546 госпитализированных поставлен диагноз «пневмония», но результаты теста по коронавирусу пока не поступили.

В отделении реанимации проходят лечение:

- 105 человек c диагнозом COVID-19 и 29 пациентов с пневмониями;

- к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 37 заболевших коронавирусом и 8 больных с пневмонией.

В амбулаторных условиях проходят лечение 10896 пациентов. Под наблюдением в условиях домашнего карантина находится 21738 человек, из которых более 5200 - дети, заболевших среди них нет. Снято с карантина за весь период наблюдения более 101615 жителей области.

Согласно данным на сайте стопкоронавирус.рф, число летальных случаев в регионе составляет 178 (+1). За прошедшую неделю в инфекционных стационарах скончалось семь человек. Областной Минздрав актуальных данных о смертности в регионе на 11 ноября не предоставил.

В рейтинге заболеваемости COVID-19 среди субъектов РФ Кировская область занимает 38 место. Коэффициент распространения вируса в регионе снизился и составил 1,09Rt.

В Кировской области с 28 октября ужесточили масочный режим. Теперь кировчане обязаны носить СИЗ как в общественном транспорте и местах массового скопления людей, так и в лифтах, такси и на парковках. Кроме того, с 23.00 до 06.00 запретили работу кировских заведений общепита. Также в эти часы нельзя проводить развлекательные мероприятия, спектакли и концерты. Сначала власти объявили об усилении карантина на две недели. Но эпидемиологическая обстановка заставила продлить действующие в регионе ограничения до 10 декабря. Новое постановление регионального правительства вступило в силу 6 ноября.

Количество коек для заболевших коронависом увеличили до 4501. Сейчас все заразившиеся кировчане лечатся в 19 стационарах области, открытых на базах различных медучреждений. Больным оказывают помощь 354 врача и 1077 человек среднего медперсонала. На передовой борьбы с пандемией находятся более четырех тысяч докторов.

На Центральном рынке появились так называемые антиковидные инспекторы. Они следят за соблюдением мер безопасности, в том числе наличием масок как у продавцов и покупателей, антисептика, а также дезинфицируют поверхности и не допускают массовых скоплений людей. Работают такие контролеры уже месяц.

Уже на текущей неделе больным коронавирусом, которые лечатся на дому, должны начать выдавать лекарства бесплатно. 47,5 миллиона рублей на эти цели выделят из резервного фонда правительства РФ. Препараты можно будет получать в государственной аптечной сети.

Кроме того, из федерального бюджета нашему региону выделили еще 215 миллионов рублей на борьбу с COVID-19. Полученные средства областные власти планируют потратить на закупку нового медицинского оборудования, а также на приобретение СИЗ и медикаментов. Кроме того, в регионе усовершенствуют тестирование на коронавирус.

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