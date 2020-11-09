Ветеран МВД: «Кировских инспекторов ГИБДД отличает порядочность и профессионализм»

У Василия Татаринова множество наград российских и международных соревнований по авторалли и автокроссу. Фото: Генриетта Евдокимова

В преддверии Дня сотрудников органов внутренних дел, который в России отмечают 10 ноября, корреспондент «Комсомолки» пообщался с Василием Татариновым, прослужившим в милиции 20 лет. Ветеран МВД рассказал о том, как развивалось одно из самых важных подразделений - Госавтоинспекция - в довольно сложный период 90-х годов прошлого века.

Василий Татаринов поступил на службу в 1992 году. В сложное время распада СССР ему после окончания Кировского военного авиационного училища пришлось искать новое применение своим знаниям, умениям и навыкам. Начинал Татаринов с должности инспектора по розыску, но уже вскоре был назначен старшим инспектором дорожно-патрульной службы.

Василий Викторович до сих пор помнит свое первое серьезное задание: возле школы в поселке Коминтерновский КамАЗ сбил девочку и с места аварии скрылся.

- Добираться до места происшествия нам с напарником Олегом Скопиным пришлось своим ходом, - вспоминает ветеран, - служебных машин было мало. Да и средств видеофиксации или других технических помощников тогда не было. Мы опросили школьников, учителей, жителей близлежащих домов. Информацию пришлось собирать по крупицам, но постепенно круг поиска становился все уже, и в результате виновника аварии мы нашли. Причем за один день, правда, потратили более 12 часов.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ ГАИ НАЧАЛОСЬ С ПРИХОДОМ ЛЕОНИДА САНДАЛОВА

Многое изменилось в 1996 году, с приходом начальника управления Леонида Сандалова. При нем началось техническое перевооружение ГАИ: начали закупать иномарки в качестве служебных автомобилей, средства фотовидеофиксации и технического регулирования.

- Госавтоинспекция стала активно развиваться, и Леонид Витальевич предложил объединить разрозненные подразделения в одно, – поясняет полковник в отставке, - к кировскому управлению присоединили нововятское отделение ГАИ и спецвзвод, который отвечал за сопровождение ВИП-персон и бригад на Кавказ. Так был создан полк, а должность командира предложили Татаринову Василию Викторовичу.

В задачи полка входило:

- обеспечивать безопасность дорожного движения в Кирове и на прилегающих трассах;

- поддерживать порядок на массовых мероприятиях - встречать и расставлять приезжающие машины, которых иногда было до 1000;

- сопровождать колонны: высокопоставленных гостей из других регионов, детей в летние лагеря, Великорецкий крестный ход;

- разыскивать похищенные или скрывшиеся с мест ДТП автомобили.

- Особенно сложно было организовать сопровождение паломников на реку Великую, - рассказывает Василий Татаринов. - Нужно было скорректировать, где встретить тысячи людей и обеспечить их передвижение по загородным трассам. Мероприятие требовало привлечения большого числа личного состава, причем в круглосуточном режиме. Готовились долго, но проводили всегда качественно.

О службе в ГАИ Василий Викторович вспоминает очень тепло, хотя бывали и очень сложные дежурства. Так, в одну из ночей пришлось выезжать на шесть ДТП, которые происходили одно за другим.

- Когда на месте происшествия погибшие, особенно дети, очень сложно психологически, - говорит ветеран. - И привыкнуть к этому невозможно. Каждый раз корил себя - все ли сделал, чтобы этого не произошло. Мы анализировали: где не доработали, почему это случилось, яма была на дороге или знак не так стоял. И принимали меры, чтобы устранить все дефекты.

Умение анализировать ситуацию не раз помогало и в других сложных случаях.

- Как-то ночью позвонил дежурный: джип летит по городу на большой скорости, повредил уже 10 машин, не можем остановить, - говорит полковник. - За мной и замполитом Дмитрием Алексеевым прислали машину, мы сориентировались по сообщениям раций, куда мчится машина и поехали в сторону Коминтерна. Там мы направились в сторону Митино, решив, что джип поедет по этой дороге. Так и случилось - он на огромной скорости вылетел нам навстречу. Я решил, что лобового не избежать и приготовился к удару, но водитель джипа испугался и свернул в сугроб. Здесь его и задержали.

КИРОВСКИЕ ИНСПЕКТОРА ВЗЯТОК НЕ БРАЛИ

Ветеран с гордостью рассказал и о профессионализме своих коллег. Особо он отметил начальника отделения розыска скрывшихся с места ДТП автомобилей Виталия Шишкина. Во время его службы были разысканы все машины, совершившие наезд на пешеходов со смертельным исходом и скрывшиеся с места аварии. Один из случаев запомнился Татаринову больше всего.

- В Лянгасово машина насмерть сбила пешехода и скрылась, - рассказал Василий Викторович. - Приехали на место происшествия - никаких следов, кроме небольшой голубой веревочки. Виталий Аркадьевич забрал ее с места аварии, и потом мы долго решали, от чего она может быть. И Шишкин догадался! Это была часть уплотнителя между облицовкой радиатора и передним крылом автомобиля ЗИЛ-130.

Осмотрели все машины этой марки, зарегистрированные в Лянгасово, ни одна не была в аварии. Решили проверить автомобили и в других районах. В результате проверочных мероприятий в Субботихе, в частном гараже нашли ЗИЛ-130 с помятым крылом, у которого отсутствовал этот кусочек уплотнителя. Водитель признался, что совершил наезд на пешехода.

Сотрудники Госавтоинспекции в нашей области отличаются не только высоким профессионализмом, но и порядочностью.

- Водители из других регионов, проезжающие через наш регион, считали, что дать взятку - это нормально, - поясняет ветеран. - Но кировские инспектора не брали. Руководство ГАИ совместно с прокуратурой определили алгоритм работы по таким случаям, и уже за первый год 12 водителей были привлечены к уголовной ответственности. Слава пошла за пределы области и потом много лет в регионе ни один водитель не предлагал вятку инспектору ДПС.

Василий Викторович отмечает и дисциплинированность кировских автомобилистов. В большинстве своем они адекватно реагируют на замечания инспекторов. Бывает, останавливают водителя, не нарушившего ПДД. Например, инспектор заметил, что номер машины совпадает с угнанным авто или скрывшимся с места ДТП. Но если выяснилось, что инспектор ошибся, а водитель трезв и с документами, перед ним извиняются и отпускают. И автомобилисты чаще всего относятся к таким проверкам с пониманием.

«У НАС БЫЛА ОЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМАНДА»

Хочется отметить, что Василий Татаринов и сам отличный водитель и заядлый гонщик. Он многократно представлял нашу область в составе команды кировского ГАИ на различных российских и международных соревнованиях по авторалли и автокроссу.

Василий Татаринов на Красной площади в Москве - перед стартом одного из важных соревнований. Фото: предоставлено героем публикации

- У нас с 1995 года была очень профессиональная команда, в которой было два гонщика и два механика. Мы с Сергеем Усыниным неоднократно становились призерами и победителями в соревнованиях на Кубок МВД России и Полицейских сил Европы и в Чемпионате России по авторалли.

Эта команда кировской Госавтоинспекции неоднократно становилась призером и победителем в соревнованиях по авторалли. Фото: предоставлено героем публикации

Василий Викторович, возможно, прослужил бы еще немало лет, но он попал в страшную аварию, закрыв своим автомобилем от пьяного лихача автобусную остановку. Полковник спас жизни нескольких человек, а сам получил сильные травмы. К счастью, он смог восстановиться, и сейчас работает директором «Автохозяйства Правительства Кировской области».

А на вопрос корреспондента: кто из Ваших учеников сейчас работает в кировском ГИБДД, Василий Викторович отметил, что долгое время его заместителем был Александр Власов, который сейчас стал начальником Управления ГИБДД УМВД России по Кировской области. Своими воспитанниками он также считает командира спецвзвода Александра Емшанова и бывшего заместителя командира полка ДПС Дмитрия Алексеева.

Завершая, нашу беседу, Василий Татаринов еще раз подчеркнул, что главное в работе Госавтоинспекции – сохранение жизни и здоровья граждан, проведение такого комплекса мероприятий, чтобы люди как можно реже страдали и погибали в ДТП. А сотрудников и ветеранов органов правопорядка Василий Викторович поздравил с наступающим профессиональным праздником и пожелал:

- Крепкого здоровья, долгих лет службы, профессионализма, и высшей оценки Вашей деятельности всеми жителями Кировской области!