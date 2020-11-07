Организаторы фестиваля «Сияние красок на Чепецкой земле»: «Дружба всего дороже!»

Мероприятие объединило представителей разных национальностей и вероисповеданий. Фото: Предоставлено РЦ «Янтарь»

Яркие ткани национальных костюмов, удаль народных танцев и звонкие песни на разных языках - таким запомнился жителям региона фестиваль «Сияние красок на Чепецкой земле». Создала масштабный праздник совместно с управлением культуры администрации Кирово-Чепецкого района директор РЦ «Янтарь» Ирина Абатурова. Она руководила районным центром с 2014 по 2020 год.

ЗА МЕЖДУНАРОДНОЕ СОГЛАСИЕ

Ирина Николаевна задумала фестиваль песни и танца народов мира как площадку, которая бы объединила творчество представителей различных национальностей Кировской области. И задумка удалась - за время существования мероприятия на празднике побывали пять тысяч зрителей и около двух тысяч участников, среди которых - представители 15 национальностей. Проходило событие ежегодно в ноябре под девизом «За международное согласие и дружбу народов».

Мероприятие объединило представителей разных национальностей и вероисповеданий. Фото: Предоставлено РЦ «Янтарь»

Помимо этой доброй миссии, фестиваль помогал выявить новые национальные коллективы и исполнителей, приобщить молодежь к творчеству разных народов и сохранить культуру Вятской земли.

Традиционно мероприятие состояло из двух этапов. Во время первого - участники фестиваля выступали в домах культуры сельских поселений Кирово-Чепецкого района. Во время второго этапа - коллективы устраивали праздничный концерт на сцене РЦ «Янтарь».

Присоединиться к событию могли творческие объединения учреждений культуры и образования, фольклорно-этнографические коллективы, представители национальных диаспор, иностранные студенты и другие исполнители. Проявить себя участникам мероприятия предлагали в номинациях «Народная национальная хореография», «Народный, фольклорный вокал», «Народное прикладное искусство» и «Народные игры».

Зрители могли не только оценить выступления, но и полюбоваться на национальные костюмы. Фото: Предоставлено РЦ «Янтарь»

ЧЕТЫРЕ ЧАСА ПЕСЕН И ТАНЦЕВ

В прошлом году на фестивале выступили 380 участников со всей области. Гости праздника подарили свои концерты жителям села Федяково, Фатеево, Кстинино, Пасегово, Полом, Филиппово, Просница и Малый Конып. Финальный концерт в «Янтаре» длился более четырех часов. На сцену районного центра вышли и исполнители из Конго и Китая.

Так, бурные овации сорвали студенты Кировского медицинского университета, которые приехали в регион из стран Африканского континента. Они прочитали для зрителей рэп. Гости из Китая также устроили целое представление.

В 2019 году на сцене районного центра выступили студенты из Конго. Фото: Предоставлено РЦ «Янтарь»

- Кроме того, горожане смогли насладиться танцами украинцев, цыган, и, конечно, русскими заводными плясками, - отметили в развлекательном центре. - Провожая артистов, зрители долго не отпускали гостей и благодарили их за подаренный праздник. Фестиваль еще раз доказал - «Дружба всего дороже!»

Помимо самого концерта, для зрителей организовали кухню народов мира. Все желающие могли продегустировать узбекский плов, азербайджанскую долму в виноградных листьях и таджикскую самсу.

В текущем году в условиях пандемии коронавируса открытый фестиваль песни и танца народов мира «Сияние красок на Чепецкой земле» не состоится.

Выражаем благодарность МБУК РЦ «Янтарь» за помощь в подготовке статьи.