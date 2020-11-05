Прогноз погоды на ноябрь 2020 в Кирове: температура воздуха будет выше нормы

В ноябре в Кировской области может сформироваться постоянный снежный покров Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Последний месяц осени в Кировской области ожидается теплым. Так, по информации сообщества «Любительская метеорология», температура воздуха в регионе будет держаться на 1,5-2 градуса выше нормы, а на севере - до трех градусов.

Теплее привычного в области будет в течение всего месяца. Однако особенно высокие температуры прогнозируют до 10 ноября.

Уже в начале второй декады в Кировской области ожидаются осадки в виде мокрого снега и похолодание до 0 градусов. Ориентировочно в это время в регионе может сформироваться постоянный снежный покров. Конечно, при отсутствии оттепелей во второй половине месяца.

После 15 ноября над областью будет преобладать западный и северо-западный воздушный поток. Кроме того, метеорологи-любители прогнозируют активную циклоническую деятельность.

- При такой атмосферной циркуляции периодически будет поступать теплый воздух с Норвежского моря, - пояснили создатели сообщества. - В тыловых же частях циклонов возможны арктические вторжения. Однако, они вряд ли будут интенсивными. Поэтому в отличие от прошлогоднего ноября месяц может пройти без сильных морозов.

Количество осадков в третьей декаде ожидается выше нормы. Начиная с 22 по 30 ноября, согласно прогнозу Gismeteo.ru, в Кирове ежедневно прогнозируются осадки в виде дождя и снега. Что касается температуры воздуха, то столбик термометра в начале декады окажется на уровне -2…-3 градусов. Затем с 25 по 28 ноября включительно в город придет потепление до +2 градусов. Завершится месяц похолоданием до -4 градусов днем и -9 ночью.

В целом же, нынешний ноябрь будет похож на ноябрь 2012 года. Тогда температура воздуха держалась в среднем на 3-4 градуса выше нормы, а в конце месяца произошло резкое похолодание.

Метеорологи-любители напомнили, что по-настоящему зимним был ноябрь в 1993 и 1998, 1999, 2016 годах. Тогда средняя температура была ниже обычной на 4-6 градусов. Ночами же столбик термометра мог опуститься до -25.