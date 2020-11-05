Коронавирус в Кировской области, последние новости на 5 ноября 2020 года: в регионе продолжает расти коэффициент распространения вируса

В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 70 пациентов с коронавирусом. Фото: Иван МАКЕЕВ

Оперштаб Кировской области подготовил актуальные данные по COVID-19 на утро 5 ноября.

Сообщается, что за минувшие сутки в регионе выявлен 171 новый случай заражения COVID-19 с симптомами заболевания. За этот же период с выздоровлением выписались 749 пациентов, в том числе 110 вернулись домой из инфекционных стационаров. Число вылечившихся, у которых болезнь осложнялась пневмонией - 9970.

Кировская область поднялась на 37 место в рейтинге заболеваемости COVID-19 среди субъектов РФ. Коэффициент распространения вируса в регионе также увеличился и достиг отметки в 1,11Rt.

На сегодняшний день в инфекционных стационарах находятся 3750 пациентов: c COVID-19 - 3225 человек, из них 2824 пациента с пневмониями. Еще у 525 пациентов поставлен диагноз «пневмония», но результаты теста по коронавирусу пока не поступили.

В отделении реанимации проходят лечение:

- 70 человек c диагнозом коронавирус, 20 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

- 39 пациентов с «диагностическими» пневмониями, 15 из которых - на ИВЛ.

В амбулаторных условиях проходят лечение 10088 пациентов. Под наблюдением в условиях домашнего карантина находятся 21460 человек, из которых более 5200 - дети, заболевших среди них нет. Снято с карантина за весь период наблюдения более 95300 человек.

Согласно данным на сайте стопкоронавирус.рф, число летальных случаев в регионе составляет 172 (+1). Областной Минздрав актуальных данных о смертности в регионе на 4 ноября не предоставил.

По информации регионального оперштаба, с начала года число мест для зараженных коронавирусом в инфекционных госпиталях увеличилось с 476 до 3800. Для пациентов с COVID-19 развернуты 18 стационаров, для кировчан с внебольничной пневмонией - семь.

136 человек заразились коронавирусом в ВятГУ: 120 студентов и 16 преподавателей. Об этом сообщили в пресс-службе университета. В связи с этим 2200 учащихся перевели на «дистанционку». Для остальных студентов организовали гибридный (очно-заочный) формат обучения. Преподаватели, переболевшие коронавирусной инфекцией, допускаются к занятиям только после получения двух отрицательных тестов на COVID-19.

А кировский хирург даже перенес коронавирус с 80-процентным поражением легкого. К счастью, ему удалось восстановиться практически полностью. Лечение и восстановление в общем заняло у мужчины около трех месяцев. По словам врача, он благодарен коллегам-медикам, которые интенсивно лечили его и заботились о нем. Также ему очень помогли собственные методики по восстановлению организма.

В Кировской области с 28 октября ужесточили масочный режим. Теперь кировчане обязаны носить СИЗ как в общественном транспорте и местах массового скопления людей, так и в лифтах, такси и на парковках. Кроме того, с 23.00 до 06.00 запретили работу кировских заведений общепита. Также в эти часы нельзя проводить развлекательные мероприятия, спектакли и концерты.

Для лечения заболевших коронавирусом 43 кировчанина, перенесших инфекцию в легкой форме, сдали 25 литров плазмы крови. Региональный Минздрав планирует привлечь и других доноров, но предъявляет к ним достаточно жесткие требования. Из обязательных - абсолютное здоровье и наличие медицинского заключения о перенесенной коронавирусной инфекции.

Кроме того, наш регион получит более 47 миллионов рублей на лекарства для больных коронавирусом, которые лечатся на дому. Деньги выделят из резервного фонда правительства РФ. Все нужные препараты будут бесплатно выдаваться кировчанам.

А один из кировских предпринимателей решил помочь участковым врачам, которые должны ездить на дом к пациентам с коронавирусом, и предоставил им такси за свой счет. Щедростью бизнесмена пользуются сейчас 80 врачей из восьми городских поликлиник.