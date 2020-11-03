Коронавирус в Кировской области, последние новости на 3 ноября 2020 года: региону выделят более 47 миллионов рублей на лекарства для больных COVID-19

Сейчас на дому от коронавируса лечатся более 11 тысяч кировчан. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

По данным оперштаба Кировской области, 3 ноября в регионе выявили 164 новых случая заражения COVID-19. Всего с начала вспышки пандемии заболели 12423 жителя Кировской области. За прошедшие сутки выздоровели 803 человека, в том числе 126 выписались из инфекционных стационаров. Число вылечившихся, у которых болезнь осложнялась пневмонией - 9761 человек.

В инфекционных госпиталях находятся 3219 пациентов с COVID-19, у 3015 человек из них (94% от количества госпитализированных) болезнь осложняется пневмонией. Еще у 619 пациентов поставлен диагноз «пневмония», но результаты теста по коронавирусу пока не поступили. Девять человек из них также находятся на искусственной вентиляции легких.

В отделении реанимации проходят лечение 68 пациентов, 24 человека подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. 11249 жителей области проходят лечение в амбулаторных условиях. Еще 20552 кировчанина находятся на домашнем карантине, свыше 5300 из них - дети. Заболевших среди них нет. Сняли с карантина за весь период более 92000 жителей региона.

Согласно данным на сайте стопкоронавирус.рф, число летальных случаев в регионе составляет 170 (+1). Областной Минздрав актуальных данных о смертности в регионе на 3 ноября не предоставил.

По информации регионального оперштаба, с начала года число мест для зараженных коронавирусом в инфекционных госпиталях увеличилось с 476 до 3800. Для пациентов с COVID-19 развернуты 18 стационаров, для кировчан с внебольничной пневмонией - семь.

136 человек заразились коронавирусом в ВятГУ: 120 студентов и 16 преподавателей. Об этом сообщили в пресс-службе университета. В связи с этим 2200 учащихся перевели на «дистанционку». Для остальных студентов организовали гибридный (очно-заочный) формат обучения. Преподаватели, переболевшие коронавирусной инфекцией, допускаются к занятиям только после получения двух отрицательных тестов на COVID-19.

В Кировской области с 28 октября ужесточили масочный режим. Теперь кировчане обязаны носить СИЗ как в общественном транспорте и местах массового скопления людей, так и в лифтах, такси и на парковках. Кроме того, с 23.00 до 06.00 запретили работу кировских заведений общепита. Также в эти часы нельзя проводить развлекательные мероприятия, спектакли и концерты.

Для лечения заболевших коронавирусом 43 кировчанина, перенесших инфекцию в легкой форме, сдали 25 литров плазмы крови. Региональный Минздрав планирует привлечь и других доноров, но предъявляет к ним достаточно жесткие требования. Из обязательных - абсолютное здоровье и наличие медицинского заключения о перенесенной коронавирусной инфекции.

Кроме того, наш регион получит более 47 миллионов рублей на лекарства для больных коронавирусом, которые лечатся на дому. Деньги выделят из резервного фонда правительства РФ. Все нужные препараты будут бесплатно выдаваться кировчанам в аптеках по рецепту.

А один из кировских предпринимателей решил помочь участковым врачам, которые должны ездить на дом к пациентам с коронавирусом, и предоставил им такси за свой счет. Щедростью бизнесмена пользуются сейчас 80 врачей из восьми городских поликлиник.

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