Суд избрал меру пресечения для матери четверых детей, погибших в пожаре в Юрьянском районе

Матери погибших в пожаре мальчиков избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Фото: СУ СКР по Кировской области

Матери четверых детей, погибших в пожаре, избрали меру пресечения. По информации областного Следкома, женщину заключат под стражу на время расследования.

Напомним, 30 октября около 17 часов в деревне Ложкари Юрьянского района произошел пожар. Огонь вспыхнул в квартире трехэтажного дома на улице Исаковской. В результате погибли четыре ребенка - мальчики в возрасте от восьми месяцев до четырех лет. По предварительным данным, они задохнулись угарным газом. Как установлено, родителей в тот момент дома не было: отец находился на работе, а мать выпивала у своей знакомой. Домой она вернулась лишь тогда, когда дети уже погибли.

В пожаре погибли четыре ребенка - мальчики в возрасте от восьми месяцев до четырех лет. Фото: kirov.sledcom.ru

Родительницу задержали. Ей предъявили обвинение в причинении смерти по неосторожности, оставлении в опасности и ненадлежащем исполнении по воспитанию детей. Следователи возбудили уголовное дело по вышеозначенным статьям, а председатель Следкома РФ поставил его на контроль в центральном аппарате. 1 ноября суд постановил: в качестве меры пресечения заключить женщину под стражу.

Семья состояла на профилактических учетах, родителей ранее уже привлекали к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию детей. Кроме того, по словам нашего источника, 24-летняя мать детей регулярно злоупотребляет алкоголем. А в мае 2019 года семью признали находящейся в социально-опасном положении. В связи с этим следователи проводят проверку работы органов системы профилактики. Сейчас также устанавливаются все обстоятельства произошедшего.