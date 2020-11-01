Коронавирус в Кировской области, последние новости на 1 ноября 2020 года: у 94% заразившихся болезнь осложняется пневмонией

В отделении реанимации проходят лечение более 70 пациентов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным оперштаба Кировской области, 1 ноября в регионе выявили 153 новых случая заражения COVID-19. Всего с начала вспышки пандемии заболели 11948 жителей Кировской области. За прошедшие сутки выздоровел 551 человек, в том числе 73 - выписались из инфекционных стационаров. Число вылечившихся, у которых болезнь осложнялась пневмонией - 9587 человек.

В инфекционных госпиталях находятся 3692 пациента с COVID-19, у 2909 человек из них (94% от количества госпитализированных) болезнь осложняется пневмонией. Еще у 585 пациентов поставлен диагноз «пневмония», но результаты теста по коронавирусу пока не поступили.

В отделении реанимации проходят лечение 72 пациента, 28 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. 13592 жителя области проходят лечение в амбулаторных условиях. Еще 20359 кировчанина находятся на домашнем карантине, свыше 5300 из них - дети. Заболевших среди них нет. Снято с карантина за весь период более 91000 жителей региона.

Согласно данным на сайте стопкоронавирус.рф, число летальных случаев в регионе составляет 168 (+1). Областной Минздрав актуальных данных о смертности в регионе на 1 ноября не предоставил.

По информации регионального оперштаба, с начала года число мест для зараженных коронавирусом в инфекционных госпиталях увеличилось с 476 до 3800. Для пациентов с COVID-19 развернуты 18 стационаров, для кировчан с внебольничной пневмонией - семь.

136 человек заразились коронавирусом в ВятГУ: 120 студентов и 16 преподавателей. Об этом сообщили в пресс-службе университета. В связи с этим 2200 учащихся перевели на «дистанционку». Для остальных студентов организовали гибридный (очно-заочный) формат обучения. Преподаватели, переболевшие коронавирусной инфекцией, допускаются к занятиям только после получения двух отрицательных тестов на COVID-19.

В Кировской области с 28 октября ужесточили масочный режим. Теперь кировчане обязаны носить СИЗ как в общественном транспорте и местах массового скопления людей, так и в лифтах, такси и на парковках. Кроме того, с 23.00 до 06.00 запретили работу кировских заведений общепита. Также в эти часы нельзя проводить развлекательные мероприятия, спектакли и концерты.

Для лечения заболевших коронавирусом 43 кировчанина, перенесших инфекцию в легкой форме, сдали 25 литров плазмы крови. Региональный Минздрав планирует привлечь и других доноров, но предъявляет к ним достаточно жесткие требования. Из обязательных - абсолютное здоровье и наличие медицинского заключения о перенесенной коронавирусной инфекции.

А один из кировских предпринимателей решил помочь участковым врачам, которые должны ездить на дом к пациентам с коронавирусом, и предоставил им такси за свой счет. Щедростью бизнесмена пользуются сейчас 80 врачей из восьми городских поликлиник.

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