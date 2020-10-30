Коронавирус в Кировской области, последние новости на 30 октября 2020 года: каждые сутки в регионе выявляют свыше 140 новых заболевших

В тяжелом состоянии находятся более 60 пациентов, свыше 20 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Оперштаб Кировской области подготовил актуальные данные по COVID-19 на 30 октября.

В регионе выявили 150 новых случаев заражения COVID-19. Всего с начала вспышки пандемии заболели 11796 жителей Кировской области. За прошедшие сутки выздоровели и выписались 380 человека, в том числе 116 - из инфекционных госпиталей. Число вылечившихся, у которых болезнь осложнялась пневмонией - 9455 человек.

В инфекционных стационарах проходят лечение 2913 пациентов с COVID-19, у 2848 человек из них (98% от количества госпитализированных) есть осложнение - пневмония. У 617 пациентов поставлен диагноз «пневмония», но результаты теста по коронавирусу еще не подтверждены. По информации регионального оперштаба, с начала года коечный фонд увеличился с 476 до 3800 мест для зараженных. Для пациентов с COVID-19 задействованы 18 стационаров, для кировчан с внебольничной пневмонией - семь.

В отделении реанимации госпитализирован 61 пациент, 21 человек - на искусственной вентиляции легких. 12911 жителей области проходят лечение в амбулаторных условиях. Еще 19930 кировчан находятся на домашнем карантине, свыше 5200 из них - дети. Заболевших среди них нет. Снято с карантина за весь период более 89900 жителей региона.

Согласно данным на сайте стопкоронавирус.рф, число летальных случаев в регионе составляет 166 (+1). Областной Минздрав актуальных данных о смертности в регионе на 30 октября не предоставил.

В Кировской области ужесточили масочный режим. Теперь ношение СИЗ обязательно не только в общественном транспорте и местах массового скопления людей, но и в лифтах, такси и на парковках. Кроме того, ограничили работу кировских заведений общепита. С 23.00 до 06.00 их деятельность запрещена. Также в эти часы нельзя проводить развлекательные мероприятия, спектакли и концерты. Соответствующее постановление, вводящее всеобщий масочный режим в стране, подписала главный государственный санитарный врач Анна Попова. В силу оно вступило с 28 октября.

Ограничения, введенные в регионе из-за пандемии коронавируса, продлеваются до 10 ноября. При этом кировские ТЦ и ТРЦ будут работать в прежнем режиме. Все магазины площадью до 800 квадратных метров по-прежнему будут работать. Исключение - фудкорты: их работа под запретом. Обязателен масочный режим, его контролируют практически ежедневно. В случае отсутствия маски у посетителя сотрудники вправе отказать в обслуживании и даже вызвать полицию.

Кировский предприниматель решил помочь участковым врачам, которые должны ездить на дом к пациентам с коронавирусом, и предоставил им такси за свой счет. Теперь количество обслуженных заболевших увеличилось. За пять дней врачи сделали 40 поездок и навестили 70 больных. Щедростью бизнесмена пользуются сейчас 80 врачей из восьми городских поликлиник.

Но кировчане не всегда выполняют требования, продиктованные пандемией коронавируса. По итогам очередного рейда полиции выяснилось, что 53 городских организации из 403, проверенных за октябрь, решили наплевать на требования Роспотребнадзора. После появления полиции большинство исправились, но не все. В 15 организациях обнаружились все те же нарушения.