Кировский фитнес-тренер: «Тело это единственное место, в котором нам приходится жить вечно»

Наталья Мухлынина: «Тренировка должна всегда приносить здоровье, удовольствие и результат». Фото: предоставлено героем публикации

Тренер в жизни каждого спортсмена - это важный и значимый человек, который предлагает пути решения поставленных задач и несет ответственность за их результат. О сложностях работы фитнес-тренером «Комсомолке» рассказала Наталья Мухлынина.

«ВСЕГДА ХОТЕЛА БЫТЬ ТРЕНЕРОМ»

Спортом Наталья Мухлынина начала заниматься еще в школьные годы. По дисциплинам бег и лыжи она показывала высокие результаты и даже могла дать фору мальчишкам. Однако ограничения по здоровью не позволяли выступать на соревнованиях. Активно заниматься спортом и приводить свою фигуру в порядок Наталья начала в 16 лет.

- Когда ходила на тренировки в фитнес-студии, всегда представляла себя на месте тренера, - вспоминает Наталья Васильевна, - и очень сильно хотела, чтобы моя мечта сбылась!

Первые попытки попробовать себя в роли тренера не увенчались успехом. Оказалась, что у Натальи абсолютно нет музыкального слуха, а в работе фитнес-тренера он играет немаловажную роль. Но девушка не отказалась от своей мечты, и уже в 2006 году ей было суждено сбыться.

- По счастливой случайности в один из обучающих центров нашего города потребовался методист по обучению фитнес-тренеров, - рассказывает Наталья Мухлынина. - А молодые мы все отчаянные! Я рискнула и пришла. Но без опыта я не могла преподавать, и меня от центра направили учиться в Москву!

Знания в тренерском деле Наталья перенимала у Татьяны Лисицкой, которая раньше работала в сборной СССР по аэробике и воспитала несколько чемпионов Европы.

- До сих пор бесконечно восхищаюсь ею как тренером, как преподавателем и как женщиной,- подчеркнула Наталья Васильевна.

Фитес-тренер ведет активный образ жизни. Фото: предоставлено героем публикации

ПРОФЕССИЕЙ НАДО ЖИТЬ

Самое главное в работе фитнес-тренера - это понимание клиента. Ведь у каждого человека свое представление о красоте тела и окружающем мире. Несомненно, наставнику необходимо найти золотую середину между своим представлением и истинным желанием клиента. А значит, хороший тренер должен еще разбираться в психологии.

- Нужно с радостью идти на работу и с такой же радостью возвращаться, - считает Наталья Мухлынина. - И еще важно постоянно обучаться и уметь общаться. Здесь ведь надо быть не только тренером, но и подругой-сестрой, для кого-то даже мамой, и конечно, психологом. Это многогранное развитие себя как личности!

Профессиональный тренер должен владеть широким спектром знаний и умений: анатомия, биохимия и психология. Для этого необходимо всегда совершенствоваться и обучаться новому.

- Помимо Российского государственного университета физической культуры и спорта я прошла обучение по различным направлениям, посещала множество мастер-классов и до сих пор учусь, - поделилась фитнес-тренер. - Сейчас заканчиваю обучение по направлению «Степ-аэробика продвинутый уровень».

Многие тренера начинают с одного направления, а потом дополнительно изучают новые. Своеобразной вершиной можно назвать звание «Тренер-универсал» или «Мастер-тренер».

- Кроме тренерской деятельности можно взяться и за методическую работу, чем я сейчас и занимаюсь, - рассказала Наталья Мухлынина. - При нашей сети клубов существует школа обучения как для начинающих тренеров, так и для кто хочет «освежить» свои знания.

На вопрос корреспондента: «Состоялись ли вы как специалист в профессиональном плане?», Наталья Васильевна не задумываясь ответила: «Совершенству нет предела». И добавила, что профессия тренера сложная, но очень интересная.

Активно заниматься спортом и приводить свою фигуру в порядок Наталья начала в 16 лет. Фото: предоставлено героем публикации

СОВЕТЫ ОТ ФИТНЕС-ТРЕНЕРА

Обычно тренер составляет каждому человеку индивидуальную программу занятий и питания. Однако есть общие рекомендации, которые будут полезны всем. Наталья Мухлынина поделилась несколькими советами с «Комсомолкой».

1. Решить для себя - вести здоровый образ жизни - не всегда легко. Но если сделал выбор, потом уже никакие сложности не страшны. Помните, что тело это единственное место, в котором нам приходится жить вечно. Берегите его!

2. Правильно выбрать мотивацию для тренировок. У каждого она своя: высокие каблуки, новое платье, фотосессия, карьера или личная жизнь.

3. Услышать свое тело. Тренировка должна всегда приносить здоровье, удовольствие и результат.

4. У каждой тренировки разные критерии. Перед занятиями важно получить подробные инструкции у тренера.

5. Любить себя, любить жизнь, любить жить, чаще улыбаться. И все у вас получится!