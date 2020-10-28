Никита Белых покинул Киров: экс-губернатора доставят в рязанскую колонию

В 2018 году Пресненский суд Москвы приговорил Никиту Белых к 8 годам лишения свободы и 48 миллионам рублей штрафа за взятку. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Экс-губернатор Кировской области Никита Белых этапирован из СИЗО в рязанскую ИК-5. Об этом изданию «Комсомольская правда» - Киров» сообщил адвокат Андрей Грохотов.

- Никита Юрьевич этапируется обратно в рязанскую колонию, где он находился ранее, - сообщил Андрей Валерьевич. - В Кирове прошла серия допросов. На все вопросы, интересующие следствие, он ответил подробно.

Длительная транспортировка в рязанскую колонию, где бывший губернатор отбывает восьмилетний срок за взятку, может сказаться и на самочувствии Никиты Белых.

- Этап - дело нелегкое, - подчеркнул адвокат. - Всегда есть какие-то нагрузки и стрессы. На фоне этого могут обостриться хронические болезни Никиты Юрьевича: давление, сахарный диабет и проблемы со спиной.

Напомним, что 4 сентября Никиту Белых доставили в Киров на допрос в качестве свидетеля по делу «КРИК». За время нахождения в регионе экс-губернатора содержали в СИЗО-2 и СИЗО-1. На встрече с представителями общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Никита Юрьевич рассказал, что в учреждениях Кировской области не работает система ФСИН-письмо. В целом, он назвал условия содержания хорошими.

- Кировская область - такой период в моей жизни, за который мне не стыдно! - поделился экс-губернатор с представителем ОНК. - Я работал по 16 часов в сутки, конечно, не все получилось, порой, я ошибался, но не ошибается тот, кто ничего не делает!

На данный момент Следственный комитет по Кировской области продолжает расследование по уголовному делу «КРИКа».

СПРАВКА «КП»

ОАО «Кировская региональная ипотечная корпорация» создана в 2003 году при участии правительства области, которое выделило 450 миллионов рублей в уставной капитал организации. Компания должна была обеспечить жителей квартирами в новостройках и развить ипотечное жилищное кредитование. С 2009 по 2018 год в организации сменилось четыре директора. На троих из них были заведены уголовные дела. В 2018 году компания была признана банкротом общая сумма иска, предъявленного организации кредитором, составила более 116 миллионов рублей. В отношении компании начали конкурсное производство. А в 2020 году управляющий смог реализовать часть служебных квартир на торгах. В это же время арендаторам этих помещений стали поступать уведомления о необходимости выселиться. Областные власти держат этот вопрос на контроле и собираются результаты торгов оспорить в Арбитражном суде.

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