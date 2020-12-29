Оперштаб Кировской области представил актуальные данные по ситуации с коронавирусом в регионе на 29 декабря:- за минувшие сутки в регионе зарегистрировали 243 случая заражения COVID-19;- 348 жителей области выздоровели;- на амбулаторном лечении находится 13943 человека.В инфекционные стационары госпитализированы 3716 жителей области; у 3212 из них диагноз «коронавирус» подтвердился, у 3008 человек коронавирус осложняется пневмонией. Еще у 504 пациентов есть симптомы пневмонии, но результаты теста по COVID-19 у них пока не готовы. В отделении реанимации находятся 118 человек c диагнозом «коронавирус», 14 из них - на ИВЛ.За сутки лаборатории Кировской области сделали 3467 тестов на новую инфекцию, а медицинские учреждения провели 604 исследований легких на КТ.По данным сайта стопкоронавирус.рф, число летальных случаев в регионе составляет 226 (+1). За минувшую неделю от COVID-19 скончались восемь кировчан. Областной Минздрав актуальных данных о смертности в регионе на 29 декабря не предоставил.С 12 декабря в нашем регионе идет вакцинация от коронавируса. Напомним, записаться на прививку от COVID-19 можно, позвонив на номер 122 (добавочный 4). На данный момент сделали это уже более тысячи жителей области. Жители областного центра по номеру 122 также могут узнать о мерах профилактики COVID-19 и связанных с этимС понедельника, 28 декабря, кировчане, у которых болезнь протекает в легкой форме или бессимптомно, смогут обращаться в амбулаторный центр диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции. Он создан на базе поликлиники № 3 Кировского клинико-диагностического центра. которая находится по адресу: улица Молодой Гвардии, 98.