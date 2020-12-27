Оперштаб Кировской области представил актуальные данные по ситуации с коронавирусом в регионе на 27 декабря:- за минувшие сутки в регионе зарегистрировали 250 случаев заражения COVID-19;- 566 жителей области выздоровели;- на амбулаторном лечении находится 14346 человек.В инфекционные стационары госпитализированы 3525 жителей области; у 3062 из них диагноз «коронавирус» подтвердился, у 2882 человек коронавирус осложняется пневмонией. Еще у 463 пациентов есть симптомы пневмонии, но результаты теста по COVID-19 у них пока не готовы. В отделении реанимации находятся 118 человек c диагнозом «коронавирус», 24 из них - на ИВЛ.За сутки лаборатории Кировской области сделали 5231 тест на новую инфекцию, а медицинские учреждения провели 736 исследований легких на КТ.По данным сайта стопкоронавирус.рф, число летальных случаев в регионе за минувшие сутки не изменилось - 224 (+0). Областной Минздрав актуальных данных о смертности в регионе на 27 декабря не предоставил.С 12 декабря в нашем регионе идет вакцинация от коронавируса. Напомним, записаться на прививку от COVID-19 можно, позвонив на номер 122 (добавочный 4). На данный момент сделали это уже более тысячи жителей области. Жители областного центра по номеру 122 также могут узнать о мерах профилактики COVID-19 и связанных с этимС понедельника, 28 декабря, кировчане, у которых болезнь протекает в легкой форме или бессимптомно, смогут обращаться в амбулаторный центр диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции. Он создан на базе поликлиники № 3 Кировского клинико-диагностического центра. которая находится по адресу: улица Молодой Гвардии, 98.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелями интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:Почта: kp@kp-kirov.ruТелефон: 89229016635Группа Вконтакте ( ставьте активную ссылку: https://vk.com/kpkirov)