Оперштаб Кировской области представил актуальные данные по ситуации с коронавирусом в регионе на 26 декабря:- за минувшие сутки в регионе зарегистрировали 247 случаев заражения COVID-19;- 559 жителей области выздоровели;- на амбулаторном лечении находится 14346 человек.В инфекционные стационары госпитализированы 3689 жителей области; у 3191 из них диагноз «коронавирус» подтвердился, у 2982 человек коронавирус осложняется пневмонией. Еще у 498 пациентов есть симптомы пневмонии, но результаты теста по COVID-19 у них пока не готовы. В отделении реанимации находятся 126 человек c диагнозом «коронавирус», 18 из них - на ИВЛ.За сутки лаборатории Кировской области сделали 5632 тестов на новую инфекцию, а медицинские учреждения провели 654 исследований легких на КТ.По данным сайта стопкоронавирус.рф, число летальных случаев в регионе увеличилось до 224 (+2). Областной Минздрав актуальных данных о смертности в регионе на 26 декабря не предоставил.С 12 декабря в нашем регионе идет вакцинация от коронавируса. Напомним, записаться на прививку от COVID-19 можно, позвонив на номер 122 (добавочный 4). На данный момент сделали это уже более тысячи жителей области. Жители областного центра по номеру 122 также могут узнать о мерах профилактики COVID-19 и связанных с этим ограничениях.23 декабря 13 медработников Кировской области за вклад в борьбу с COVID-19 получили награды Президента Российской Федерации. Это сотрудники инфекционных госпиталей и службы скорой медицинской помощи. Двое из них - заместитель главного врача по оперативной работе Станции скорой медицинской помощи города Кирова Андрей Черных и врач-инфекционист пятого отделения госпиталя на базе Инфекционной клинической больницы Алексей Протасов - удостоились Ордена Пирогова.