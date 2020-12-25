Оперштаб Кировской области представил актуальные данные по ситуации с коронавирусом в регионе на 25 декабря:https://www.kirov.kp.ru/online/news/4130644/- за минувшие сутки в регионе зарегистрировали 255 случаев заражения COVID-19;- 601 жителя области выздоровели;- на амбулаторном лечении находится 14171 человек.В инфекционных стационарах проходят лечение 3705 жителя области; у 3220 из них диагноз «коронавирус» подтвердился, 2998 человек, помимо COVID-19, болеют еще и пневмонией. Еще у 485 пациентов есть симптомы пневмонии, но результаты теста по COVID-19 у них пока не готовы. В отделении реанимации находятся 126 человек c диагнозом «коронавирус», 18 из них - на ИВЛ.За сутки лаборатории Кировской области сделали 5540 тестов на новую инфекцию, а медицинские учреждения провели 678 исследований легких на КТ. «Скорая помощь» выезжала на вызовы 1728 раз.По данным сайта стопкоронавирус.рф, число летальных случаев в регионе увеличилось до 222 (+21). Областной Минздрав актуальных данных о смертности в регионе на 25 декабря не предоставил.В Кировскую область из резервного фонда федерального правительства поступит еще 26,2 миллиона рублей. Деньги планируют направить на покупку лекарств для больных COVID-19, которые лечатся на дому под наблюдением медиков. Все необходимые препараты выдаются бесплатно по рецепту лечащего врача.С 12 декабря в нашем регионе идет вакцинация от коронавируса. Напомним, записаться на прививку от COVID-19 можно, позвонив на номер 122 (добавочный 4). На данный момент сделали это уже более тысячи жителей области. Жители областного центра по номеру 122 также могут узнать о мерах профилактики COVID-19 и связанных с этим ограничениях.