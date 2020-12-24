В среду, 23 декабря, в нескольких крупных региональных СМИ появилась информация о том, что пьяный житель Кировской области повторил «подвиг» Евгения Лукашина из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!». Но на проверку история оказалась фейком и выдумкой местных журналистов.ВСЁ НАЧАЛОСЬ С ЗАПИСИ КАМЕР У ПОДЪЕЗДА«Приключения россиянина в стиле «Иронии судьбы» попали на видео» - именно с такими заголовком местные СМИ начали распространять новость про жителя Кировской области. Мол, подвыпивший мужчина возвращался с новогоднего корпоратива и перепутал два города. Наверное, никто, бы и не поверил, если бы не кадры с камер видеонаблюдения, которые попали в интернет.На опубликованном видео отчетливо видно, как изрядно выпивший мужчина подходит к подъезду одного из домов на улице Лепсе в городе Кирове. Пробует открыть дверь магнитным ключом, правда, не совсем успешно. Но дверь все же открывается - ему навстречу выходит незнакомец. Далее наш герой с трудном подбирается к лифту и приезжает на нужный этаж. Найдя «свою» дверь, он около часа сражается с замком, который предательски не хочет открываться. В результате на помощь к мужчине подходит соседка, но и ей не везет.Серьезно намучившись и устав от такого невезения, мужчина решает устроиться спать прямо в подъезде. Но его крепкий сон прерывает прибывший наряд полиции.- Я вас спрашиваю, вы в Кирове по какому адресу живете? - задают вопрос правоохранители.- Мы сейчас в Кирове? - отвечает мужчина.- Мы в Кирове, а не в Кирово-Чепецке, - объясняет полицейский.- Мммм. Здорово, - произносит в ответ мужчина.Именно этот, на наш взгляд, аккуратно смонтированный разговор смог превратить обычную историю с выпивохой в новогодний фильм Эльдара Рязанова.А ЧТО НА САМОМ ДЕЛЕ?Что правда, а что ложь в этой истории, пришлось разбираться корреспондентам «КП-Киров». Разумеется, первое, что бросалась в глаза - это дата записи: 26.11.2020. Во-первых, странно, что какая-то компания решила проводить новогодний корпоратив аж за месяц до наступления праздничной даты. А, во-вторых, почему видео с приключениями пылилось на полке журналистов столь длительный срок.Доводы корреспондентов смогли подтвердить и в пресс-службе областного МВД.- В четверг, 26 ноября, жители одного из домов на улице Лепсе сообщили, что в подъезде находится неизвестный мужчина с признаками опьянения, который громко кричит и нецензурно выражается, - прокомментировали в областной пресс-службе МВД. - На место был направлен наряд полиции, который доставил мужчину в отдел полиции №1 УМВД России по городу Кирову. На него был составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 20.1 Кодекса об административных правонарушениях (Мелкое хулиганство - прим. Ред.).Но одного сухого ответа пресс-службы не хватало для полного и ясного утвердительного обвинительного заключения - фейк. Так, наш источник рассказал, что в объяснительной, которую написал мужчина не говорилось о том, что он перепутал города. Речь шла только о подъездах. Информация же о том, что мужчина приехал вместо Кирова-Чепецка в Киров впервые прозвучала в телепередаче о городских происшествиях. В ней рядовые случаи уже не раз подавались под видом сенсаций.И так, по крупинкам, корреспондентам удавалось составить полный пазл произошедшего. Да, действительно, мужчина прописан за пределами города, но сейчас арендует квартиру в областном центре. Кроме того, в объяснениях жителя области на самом деле не звучали фразы, что он перепутал дом, а уж тем более город.В итоге история оказалось увлекательной, но на сюжет фильма - продолжения комедии Эльдара Рязанова - она не годится.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелями интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:Почта: kp@kp-kirov.ruТелефон: 89229016635Группа Вконтакте