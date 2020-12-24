- За 11 месяцев 2020 года выявлено 946 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, - рассказал Андрей Воронов. - Из них особо тяжких - 714, совершенных в группе - 61, в значительном размере - 477, в крупном - 230, в особо крупном - 25.По словам руководителя Управления по контролю за оборотом наркотиков (УКОН), подобные преступления совершают люди разного возраста, но среди задержанных оперативными сотрудниками все больше молодежи, которая ищет «легких денег», работая так называемыми «закладчиками». Среди преступников встречаются и те, кто совершает такие деяния не в первый раз. Так, в текущем году повторно попались четверо учащихся образовательных учреждений и один несовершеннолетний.- Андрей Федорович, какие запрещенные вещества чаще изымаются в Кировской области? Какие самые распространенные схемы используют наркоторговцы?- В настоящее время на территории Кировской области, в основном, распространены синтетические наркотики, - поясняет руководитель УКОН. - Они достаточно дешевы и их несложно изготовить. Ввозят наркотические средства на территорию Кировской области как сами изготовители, так и курьеры. В большинстве случаев такие преступления совершаются с использованием интернета или других информационно-коммуникационных средств и сервисов связи.Как сообщил Андрей Воронов, в основном запрещенные вещества завозят в наш регион из Санкт-Петербурга, Москвы и Казани. Их пересылают по почте, перевозят автомобильным и железнодорожным транспортом, в том числе с помощью курьерских служб. Поэтому сотрудники УМВД контролируют деятельность действующих в регионе транспортных компаний для выявления и перекрытия каналов поставки запрещенных веществ.Руководитель УКОН рассказал и о том, как раскрываются наркопреступления.- Особенно ценным является раскрытие преступлений, совершенных преступными группами, - пояснил Андрей Воронов. - Бывает, сотрудники полиции задерживают супружеские пары, которые занимаются таким незаконным «семейным бизнесом». Так, в сентябре этого года задержаны муж и жена, которые сбывали наркотики на территории Кировской области через «тайники-закладки». У них обнаружили и изъяли коробку с запрещенными веществами весом более 630 граммов. Это является особо крупным размером. В отношении них возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.5 ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).- Как отбирают сотрудников в подразделения по контролю за оборотом наркотиков? Есть ли в ведомственных вузах специализация по этому направлению?- Сотрудники УКОН должны соответствовать тем же требованиям, которые предъявляются ко всем желающим работать в органах внутренних дел, рассказывает Андрей Федорович. - На службу могут поступить жители области до 35 лет, а на должности среднего, старшего и высшего начальствующего состава - до 40. Эти люди должны быть готовы к действиям в сложных ситуациях, уметь стрелять, иметь хорошую физическую подготовку и навыки рукопашного боя, а также уметь оказывать первую медицинскую помощь, знать законодательство. И обладать такими личностными качествами как порядочность, коммуникабельность, решительность, стрессоустойчивость. Квалифицированные кадры - залог успешной деятельности и борьбы с наркоугрозой. К сожаленью, в ведомственных вузах нет узкой специализации по данному направлению.Стоит отметить, что в этой сфере очень большое значение имеет профилактическая работа. УМВД России по Кировской области уделяет этому направлению особое внимание. Верными помощниками сотрудников полиции стали общественные организации и волонтерские движения.- Мы привлекаем общественность к борьбе с наркоугрозой, информируем о необходимости сообщать о фактах незаконного оборота наркотиков. - сообщает Андрей Федорович. - Ярким примером является реализация проекта «Уличные закраски», организация рейдов по выявлению и уничтожению уличной рекламы запрещенных средств, психотропных веществ и их аналогов.В конце беседы руководитель УКОН подчеркнул:- Хотелось бы сказать, что никакое искусственное химическое счастье не заменит настоящего, - Берегите себя и своих близких. Напоминаем, что каждый житель области может внести вклад в борьбу с наркоманией. Если Вам известны факты незаконного оборота наркотиков, сообщите информацию по телефонам: 02 или по телефону доверия 589-777 (телефоны круглосуточные).