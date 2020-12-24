Оперштаб Кировской области представил актуальные данные по ситуации с коронавирусом в регионе на 24 декабря:- за минувшие сутки в регионе зарегистрировали 248 случаев заражения COVID-19;- 673 жителя области выздоровели;- на амбулаторном лечении находится 13993 человека.В инфекционных стационарах проходят лечение 3732 жителя области; у 3234 из них диагноз «коронавирус» подтвердился, 3045 человек, помимо COVID-19, болеют еще и пневмонией. Еще у 498 пациентов есть симптомы пневмонии, но результаты теста по COVID-19 у них пока не готовы. В отделении реанимации находятся 117 человек c диагнозом «коронавирус», 23 из них - на ИВЛ.За сутки лаборатории Кировской области сделали 5588 тестов на новую инфекцию, а медицинские учреждения провели 720 исследования легких на КТ. «Скорая помощь» выезжала на вызовы 1842 раз.По данным сайта стопкоронавирус.рф, число летальных случаев в регионе увеличилось до 220 (+1). Областной Минздрав актуальных данных о смертности в регионе на 24 декабря не предоставил.Тем временем, Кировская область получит из резервного фонда федерального правительства еще 26,2 миллиона рублей. Деньги планируют направить на покупку лекарств для больных COVID-19, которые лечатся на дому под наблюдением медиков. Все необходимые препараты выдаются бесплатно по рецепту лечащего врача.С 12 декабря в нашем регионе идет вакцинация от коронавируса. Напомним, записаться на прививку от COVID-19 можно, позвонив на номер 122 (добавочный 4). На данный момент сделали это уже более тысячи жителей области. Жители областного центра по номеру 122 также могут узнать о мерах профилактики COVID-19 и связанных с этим ограничениях.А правительство региона решило еще ослабить ограничения, связанные с пандемией. Цирку разрешили давать представления. Напомним, что карантин там объявили еще 18 марта. Первые выступления запланированы на 2 января. Конечно, с соблюдением всех санитарных и эпидемиологических требований, действующих в регионе.