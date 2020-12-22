«Чужих детей не бывает». Мы часто слышим эту фразу в призывах о помощи, в тревожных разговорах, в страстных спорах и убеждениях. Однако мало сказать сакральные слова. Как быть, если для вас чужих детей действительно не бывает, и вы хотите, чтобы хотя бы один из тех, кто потерял родителей, стал вам родным?Психолог Надежда Чибисова в беседе с нашим корреспондентом прояснила психологические аспекты, которые стоит учесть, если вы хотите усыновить ребенка.«ДЕТИ НЕ ДОЛЖНЫ СПРАВЛЯТЬСЯ С ЭМОЦИОНАЛЬНЫМИ ПРОБЛЕМАМИ ВЗРОСЛЫХ»Ситуации в нашей жизни бывают самые разные, и застарелая боль, травма, пустота в груди требуют отвлечения. И некоторые пытаются заполнить эту дыру в душе с помощью живого существа в доме. Однако ребенок - это не кошка, не собака и не хомяк. Надежда твердо стоит на позиции: дети не должны справляться с эмоциональными проблемами взрослых. Хоть приемные, хоть родные.- Приемный ребенок может появиться в семье только тогда, когда вы понимаете, что хотите взять именно его, прямо сейчас, и не пожалеть об этом в дальнейшем, - подчеркивает психолог. - Если ребенка берут в семью только для того, чтобы закрыть свою собственную боль, на него возлагается огромная ответственность. Она слишком большая для детской души и жизни.А для помощи самому себе существуют психотерапевты и другие способы переработать свои чувства и переживания. В любом случае, считает Надежда, бросать на эти амбразуры ребенка не только недопустимо, но и бесполезно.КАК ПОСТУПИТЬ, ЕСЛИ В СЕМЬЕ ЕСТЬ РОДНЫЕ ДЕТИ?Взять в семью приемного ребенка - благородный поступок. Но как поступить, если в ней уже есть дети? Смогут ли они принять в семью нового члена? И как быть родителям в таких случаях?Надежда уверена: дети могут ужиться с детьми. Правда, в этом случае взрослым придется решать больше задач. И, соответственно, обладать большим количеством навыков, чем другие семьи. Причем, как правило, специфических.- Родители эти умения должны получать в конкретных местах, - заявляет психолог. - Кроме того, по этому вопросу есть достаточно информации и литературы. Есть и специалисты, которые работают в этом направлении, как бесплатные, так и платные. Эти вопросы решаются достаточно просто - было бы желание их решать.По мнению Надежды, преодолеть можно любую преграду. Главное - тщательно подготовиться к появлению в семье приемного ребенка. А «родные» и «чужие» спокойно смогут ужиться вместе, если у родителей хватит компетентности и наработанных к этому шагу навыков.Но как быть с самим приемным ребенком? Захочет ли он жить с вами? Понравятся ли ему новые родители, новый дом, новые братишки и сестренки? На этот вопрос Надежда однозначного ответа дать не может - потому что его не существует.- Эти вопросы решаются индивидуально, - говорит психолог. - Многое зависит от самого ребенка. От возраста, в котором он попал в детский дом, приобретенного в нем опыта, истории и его, и его семьи, и новых родителей… Как правило, ребят в учреждениях готовят психологи, поэтому особых проблем с этой стороны не возникает.Как уверяет Надежда, необходимо желание выстроить контакт и понимание. У родителей должно быть достаточно самоотверженности и любви к новому ребенку.«КАК МНЕ ЕГО ПОЛЮБИТЬ?»Этот вопрос очень важен для многих, кто хочет взять в семью приемного ребенка. Некоторые родители после этого ответственного шага понимают, что не могут сразу принять и полюбить всем сердцем нового человечка, живущего в их доме. И это чувство их обескураживает - «как же так? Я плохой? Это не нормально?». Психолог уверяет - абсолютно нормально.- Это называется «кризисный период адаптации», - рассказывает Надежда. - Его желательно проходить в сопровождении психолога и под его наблюдением. С ним можно решать все вопросы, которые возникают у семей. Поэтому я радуюсь, когда клиенты приходят ко мне вместе с приемными детьми.Взять ребенка из детского дома - огромный подвиг. А подвиги, как известно, простыми не бывают. И родители обычно отдают себе отчет в том, что путь будет трудным. И занимает он не пару дней, а месяцы и даже годы. И это тоже нормально, говорит Надежда. Потому что за это время между родителями и приемными детьми осознанно выстраиваются отношения и контакт. Но в этом деле нужна внутренняя дисциплина и собранность.- Взращивать и чувствовать любовь к приемному ребенку помогает именно собственная ответственность, - подытоживает Надежда. - Тот факт, что вы, как взрослый человек, хотите стать отцом или матерью именно для этого ребенка, и есть основа любви.