Воспитание детей - огромный труд, а если в семье ребятишек много, то еще и большая ответственность. А результат родительского подвига будет виден только через много лет, когда взрослые дети станут для мамы и папы надежной опорой в старости. Наш корреспондент узнал о житейских трудностях и бытовых заботах многодетных семей у супружеской четы Чадериных из города Кирова.«СЕМЬЯ ДЛЯ МЕНЯ - БОЛЬШАЯ ГОРДОСТЬ И СМЫСЛ МОЕЙ ЖИЗНИ»Ксения познакомилась со своим будущим мужем Максимом 16 лет назад на дискотеке. С первых дней знакомства молодая пара мечтала о семье, но не задумывалась о количестве детей. Максим и Ксения Чадерины поженились в 2005 году, а через год появился первенец, которому молодые родители дали красивое русское имя Иван. Сейчас пара воспитывает уже трех мальчишек: кроме 14-летнего Ивана в семье подрастают семилетний Захар и двухлетний Мирон. А родители еще задумываются о пополнении: «очень хотелось и хочется доченьку, но пока все сыночки».- Семья для меня - большая гордость и смысл моей жизни, - поделилась Ксения Чадерина. - Я не представляю свое существование без своих родных и близких. Семья - это место, куда хочется возвращаться после трудового дня, где тебя любят, ценят, где тепло и уютно.Воспитание троих детей занимает много времени, но Ксения успевает еще и трудиться в продуктовом магазине, а ее муж в компании ООО «Кировский ССК». Разумеется, дети отнимают очень много сил и энергии. Для многодетной семьи очень важно распланировать день так, чтобы уделить внимание всем ребятам. А ведь нужно еще и домашними делами заниматься. Тут на помощь Ксении приходят ее сыновья. Старший Иван помогает родителям по хозяйству и присматривает за младшими ребятами.- На бытовые заботы уходит много времени, но мы все домашние дела выполняем вместе с детьми, - рассказала Ксения. - Старшие, помимо учебы, следят за чистотой в своих комнатах, а также помогают на кухне и готовят еду. Ване мы доверяем присматривать за младшим сыном Мироном и гулять с ним.«САМОЕ СЛОЖНОЕ - НАУЧИТЬСЯ ТЕРПЕНИЮ»Разумеется, с появлением большой семьи меняются и жизненные ориентиры. Ксения Чадерина отметила, что у родителей появляется большая ответственность перед детьми, которые сильно от них зависят, особенно в младшем возрасте. И сбрасывать это со счетов они не имеют права.- Воспитание детей - это большой и тяжелый труд, - рассказала корреспонденту Ксения. - Самое сложное - научиться терпению, уметь договариваться с ребенком. А жизненные трудности в нашей семье - больше материального плана.Еще одна головная боль многодетных семей - это распределение бюджета. Ксения Чадерина отметила, что необходимо детально продумать и рассчитать все расходы. Семья всегда планирует бюджет на месяц, так как есть ипотека и обязательные платежи, а также необходимые траты на покупку одежды и продуктов. Важно сбалансировано подойди и к питанию детей - подрастающему организму обязательно нужны витамины.Организация семейного отдыха тоже требует тщательного подхода. Родителям очень важно продумать такое времяпрепровождение, которое поможет детям отвлечься от повседневных забот и дел. А многодетным семьям нужно выбрать занятия, которые будут интересны всем ребятам сразу. Так, семья Чадериных свободное время предпочитает проводить на природе.- Отдыхать ездим в основном в деревню к родителям, - поделилась Ксения. - Детям полезен отдых на свежем воздухе и «деревенская трудотерапия». В летнее время ходим за ягодами и грибами, а зимой любим кататься с горки и на лыжах.В конце беседы корреспондент «Комсомолки» поинтересовался у Ксении Чадериной: почему сейчас многодетная семья такая редкость?- Считаю, что многодетная семья в наше время не такая уж и редкость. Сейчас их становится все больше и больше. Возможно, это связано с поддержкой со стороны государства. К примеру, выплачивается материнский капитал, который семья может потратить на покупку жилья. А молодым родителям хочется пожелать не боятся трудностей в воспитании детей. Время очень скоротечно, дети растут быстро.