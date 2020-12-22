Коронавирус в Кировской области, последние новости на 22 декабря 2020 года: «скорая помощь» выезжала на вызовы 1769 раз

В отделении реанимации находятся 118 человек c диагнозом «коронавирус», 19 из них - на ИВЛ. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Оперштаб Кировской области представил актуальные данные по ситуации с коронавирусом в регионе на 22 декабря:

- за минувшие сутки в регионе зарегистрировали 241 случай заражения COVID-19;

- 517 жителей области выздоровели;

- на амбулаторном лечении находится 13481 человек.

В инфекционных стационарах проходят лечение 4043 жителя области; у 3569 из них диагноз «коронавирус» подтвердился, 3321 человек, помимо COVID-19, болеет еще и пневмонией. Еще у 474 пациентов есть симптомы пневмонии, но результаты теста по COVID-19 у них пока не готовы. В отделении реанимации находятся 118 человек c диагнозом «коронавирус», 19 из них - на ИВЛ.

За сутки лаборатории Кировской области сделали 3387 тестов на новую инфекцию, а медицинские учреждения провели 660 исследований легких на КТ. «Скорая помощь» выезжала на вызовы 1769 раз.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, число летальных случаев в регионе увеличилось до 218 (+1). За минувшую неделю в Кировской области скончались семь пациентов с коронавирусом. Коэффициент смертности от коронавируса в Кировской области - 0,95% (средний по России - 1,79%). Областной Минздрав актуальных данных о смертности в регионе на 22 декабря не предоставил.

Тем временем, Кировская область получит из резервного фонда федерального правительства еще 26,2 миллиона рублей. Деньги планируют направить на покупку лекарств для больных COVID-19, которые лечатся на дому под наблюдением медиков. Все необходимые препараты выдаются бесплатно по рецепту лечащего врача.

С 12 декабря в нашем регионе идет вакцинация от коронавируса. Напомним, записаться на прививку от COVID-19 можно, позвонив на номер 122 (добавочный 4). На данный момент сделали это уже более тысячи жителей нашей области. А правительство региона напоминает, что по номеру 122 также можно узнать о мерах профилактики COVID-19 и связанных с этим ограничениях.