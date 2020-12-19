«Дети друг у друга учатся всему»: как все успеть, если в семье четверо ребятишек

Елена и Стас Бодолевы во всем поддерживают трех своих сыновей и маленькую дочку, а дети радуют родителей спортивными достижениями и творческими успехами. Фото: Предоставлено героями публикации.

Многодетная семья Бодолевых живет в поселке Восточный Омутнинского района. У Елены и Стаса четверо детей от полутора до 13 лет. И родители стараются сделать все, чтобы в доме царила атмосфера уюта и душевного тепла.

Елена Бодолева выросла в семье, где кроме нее было три старших брата и четыре младших сестры. Ее родители Светлана Ивановна и Владимир Васильевич Семакины приучили детей заботиться о младших, трудиться и, главное, любить друг друга. В семье у ребят были свои обязанности: помыть посуду, сходить в магазин, вынести мусор, прибрать в квартире, помочь младшим сделать уроки. Сейчас у них уже свои семьи и дети, в воспитании которых помогает опыт родителей.

«БОЛЬШЕ НАЧИНАЕШЬ ДУМАТЬ О ЖЕЛАНИЯХ РЕБЕНКА НЕЖЕЛИ О СВОИХ»

А супруг Елены, Стас, был единственным ребенком, но всегда мечтал о братьях и сестрах. Познакомились молодые люди в Ижевске, где девушка после школы училась в кооперативном техникуме, а будущий муж работал на заводе «ИЖ-сталь».

- Когда мы поженились и планировали, какой будет наша семья, Стас сразу сказал, что хочет 5 детей, - улыбается Елена. - Сейчас у нас четверо ребятишек и, думаю, нам хватит.

Старшие сыновья Максим и Миша родились у Бодолевых еще в Ижевске.

- До появления первого сына мы с мужем больше времени проводили вместе: ходили в кино, гуляли в парке, катались на аттракционах, - вспоминает Елена. - Когда родился первый сын Максим, мы перешли на его режим. А прогулки были только в ближайшем районе. Больше начинаешь думать о желаниях ребенка нежели о своих. А когда Максиму было 1,5 годика мы с мужем решили, что срочно нужен второй сын! Чтоб дети вместе играли, общались. Ведь хорошо если у малыша есть подходящая компания.

Когда из-за отсутствия мест возникли сложности с устройством ребятишек в детский сад, семья решила переехать в поселок Восточный, где прошло детство Елены. Здесь Бодолевы купили на материнский капитал четырехкомнатную квартиру. Ребятишек сразу же взяли в детский сад. Елена устроилась на работу по специальности в один из магазинов в городе Омутнинске. А управляться с детьми помогали ее родители, которые живут в Восточном.

ВСЕ СТАРАЮТСЯ ДЕЛАТЬ ВМЕСТЕ

Мальчишки подрастали, большая квартира позволила организовать для них отличные места и для учебы, и для занятий физическими упражнениями. Но родителям показалось, что в доме свободного места хватит и еще на одного ребенка. И тогда на свет появился Илюша. Трехлетний малыш очень развитый ребенок: знает наизусть много стихов и песен.

Но родителям очень хотелось, чтобы в семье появилась дочка. И чуть более полутора лет назад их мечта сбылась. Родилась Любаша, которая сразу стала всеобщей любимицей. Она очень любит играть с Ильей и очень скучает, пока он находится в детском саду. А когда возвращается, малыши с большим удовольствием слушают сказки, которые читает мама.

- Все сказки, которые есть дома, перечитали, - рассказывает Елена, - сейчас берем книги в библиотеке. А сама до сих пор читаю статьи по воспитанию детей, ведь они растут и меняются. А они друг у друга учатся всему, особенно младшие у старших. А старшим нравится ухаживать и играть с малышами, ведь они такие интересные!

У семьи есть участок, где половину земли отдали под детскую площадку, куда любят приходить и все соседские ребята. Там место для игр, огромная песочница, где младшие любят копаться, пока мама занимается грядками с луком и морковкой. А старшие дети здесь приучаются к труду на земле.

ЛЮБИМЫЕ ЗАНЯТИЯ - ТВОРЧЕСТВО И СПОРТ

Максиму сейчас уже 13, а Мише 11 лет, и скучать им не приходится: надо уроки сделать, в спортивную секцию сходить, да и погулять хочется. Но они еще успевают по дому помогать - готовить еду, в доме прибираться. Хотя уборкой даже малыши занимаются. Они тряпочками пыль вытирают, игрушки моют.

- Каждый день у нас очень насыщенный, поэтому планирую его, даже записываю все по порядку, чтобы ничего не упустить, - говорит Елена. - Но и время для своих любимых занятий, пока малыши спят, находим. Например, делаем со старшими открытки ко всем праздникам или готовим что-то к чаю: печенье, кексики, пироги. Печем часто, почти каждый день. Даже малыши это занятие любят, ведь можно с тестом играть, лепить что угодно.

У старших мальчиков есть своя комната. У каждого отдельный стол для занятий. Есть у них и спортивный комплекс для тренировок. Особенно любит спорт Миша. Сейчас он ходит в секцию рукопашного боя. Не раз побеждал в различных соревнованиях, даже на областных состязаниях в прошлом году завоевал золотую медаль. А до этого они с Максимом перепробовали все спортивные секции, что есть в поселке, увлекались футболом. А Миша еще и гимнастикой занимался в спортивной школе. Сейчас ребята играют в волейбол в школьной секции. А Илюша с Любашей любят веселиться и играть, песни петь и танцевать.

- У нас в семье все спортивные и активные, - поясняет Елена. - Мы любим ходить на лыжах, и всегда участвуем в лыжных соревнованиях в поселке. А дома почти каждый вечер включаем любимый канал и... танцуем. Настроение у всех сразу поднимается и усталость уходит. А малыши так зажигают, что всем весело!

А еще Бодолевы участвуют в различных конкурсах, которые проходят в школе, библиотеке, культурно-спортивном центре. Ведь у членов семьи много увлечений. Елена в студенческие годы сочиняла стихи. После замужества научилась шить - сначала детские шортики, а потом для себя одежду. Как только дочка подрастет, мама научит и ее шитью.

Все поделки ребят Елена сохраняет в специальном альбоме. Там собраны детские работы, рисунки, открытки. Глядя на свои художества, старшие дети сейчас смеются и удивляются, какие они были и как писали свои первые слова.

А на вопрос как удается распределить семейный бюджет, чтобы хватало и на спортивные занятия, и на творческие увлечения, многодетная мама пояснила:

- Семейным бюджетом заведую сама: с детства мама учила грамотно распоряжаться деньгами. По началу мужу позволяла на месяц или два планировать расходы, но он мне больше доверяет. Детям я объясняю как и на что тратить деньги. Карманные я им не даю, но у них есть возможность заработать небольшую сумму, помогая мне. Тут мы договариваемся! Это нужно, чтобы дети поняли - деньги надо зарабатывать, а не трясти родителей.

«В ЛЮБОЙ СПОРНОЙ СИТУАЦИИ ИЩЕМ КОМПРОМИСС»

Елена отметила, что молодым родителям часто сложно не материально, а скорее духовно. Не хватает нужных знаний, терпения и мудрости.

- Советую больше общаться с людьми разных поколений, с семейными парами, с педагогами и воспитателями, - рекомендует женщина. - В общем, получать знания, основываясь на опыте знакомых людей и обдуманно пользоваться их подсказками. Близкие люди желают нам добра, но в силу молодости не всегда это понимаешь.

Многодетная мама также поделилась секретом, как сохранить в такой большой семье мир и позитивный душевный настрой. Женщина рассказала, что ей хватает терпения всех выслушать и принять верное решение, чтоб никого не обидеть.

В любой ситуации спорной ищем компромисс, - говорит Елена. - И еще я каждый раз благодарю своих детей и мужа за любую помощь! Одна бы не справилась.

Благодарим редакцию газеты «Омутнинские вести» за помощь в подготовке статьи.