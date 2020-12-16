Цены в Кировской области: подорожали градусники и гречка

Цены на товары и услуги в ноябре повысились в среднем на 0,6% Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ноябре специалисты Кировстата отметили рост цен на некоторые овощи, крупы и рыбу. Кроме того, выросла стоимость сезонной одежды и обуви.

ПО-ПРЕЖНЕМУ ДОРОЖАЕТ САХАР

Цены на продукты в регионе за месяц повысились на 1,3%. Сильнее всего взлетела стоимость огурцов - на 44,2% и помидоров - на 31,8%. Также жителям придется заплатить больше за виноград - на 10,7%, свеклу - на 9,7%, картофель - на 8%, груши - на 6,5%, бананы - на 5,3%, лук - на 4,5%. Продолжают дорожать икра лососевых рыб - на 11,1%, подсолнечное масло - на 10,3%, сахар-песок - на 8,1%, куриные яйца - на 7,3%, неразделанная мороженая рыба - на 2,6%. Кроме того, выросли цены на гречневую ядрицу, варенье и джем, пряники, макароны из пшеничной муки высшего сорта - на 6,6-3,2%.

При этом кировчане теперь могут выгоднее приобрести апельсины - на 11,8%, морковь - на 6,6%, белокочанную капусту - 6,2%, лимоны - на 6,1% и яблоки - на 5,1%.

БИЛЕТЫ НА ПОЕЗДА ДЕШЕВЕЮТ

В ноябре не остановился и рост цен на непродовольственные товары. Их стоимость повысилась на 0,5%. Так, сезонно подорожали сапоги и мужские зимние ботинки из натуральной кожи - на 2,7%, мужские трикотажные шапки - на 2,3%, детские варежки - на 2,1%. Помимо этого, жителям стали обходиться дороже бытовые плиты, детские матрасы, медицинские термометры и спички - 3,2-2,5%.

Вместе с тем в Кировской области подешевели электрочайники - на 3,9%, масляные краски и отечественные эмали - на 3,3%, красный кирпич - на 2,5%, стиральные машины - на 2%. Также снизилась цена на проезд в плацкарте фирменного и нефирменного поездов дальнего следования - на 5,2 и 5,1% соответственно. Стал дешевле на 4,5% перелет в салоне эконом-класса.

Кроме того, в ноябре в регионе снова выросли цены на иномарки и отечественные легковые автомобили на 1,8% и 1,1% соответственно. Увеличилась и стоимость полиса ОСАГО на 3,6%. Стоимость годового полиса КАСКО, напротив, снизилась на 3,5%.